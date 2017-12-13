"Штутгарт" проявляет интерес к нападающему "Астаны" Патрику Твумаси, сообщает Blasting News. По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за ганского форварда 2 миллиона евро.

Ранее появлялась информация об интересе к 23-летнему игроку со стороны "Спартака", "Гамбурга" и "Бурсаспора". В 2014 году нападающий играл за "Амкар" на правах аренды.

В текущем сезоне Твумаси провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 13 голов.