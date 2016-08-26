"Штутгарт" арендовал нападающего "Арсенала"

"Арсенал" объявил о том, что нападающий Такума Асано продолжит карьеру в "Штутгарте". Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, 21-летний японец на правах аренды будет выступать за немецкую команду до следующего лета. Примечателен тот факт, что футболист перебрался в Англию лишь этим летом из "Санфречче Хиросима", за который забил 11 голов в 56 матчах.

Напомним, что в 2015 году Асано признали лучшим новичком сильнейшей лиги Японии. Также он дважды становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок Японии. В этом году забил 2 гола в 3 матчах на Олимпиаде в Рио.