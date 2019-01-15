Шиманьски стал игроком "Ахмата"

"Ахмат" объявил о переходе полузащитника "Вислы" Дамиана Шиманьски. Поляк заключил контракт с грозненским клубом на 4,5 года.

Футболист уже прибыл в расположение команды в Турции, где и прошел медицинское обследование.

Шиманьски выступал за "Вислу" с 2017 года. Он провел за команду 52 матча, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. В текущем сезоне игрок сыграл в 20-ти играх чемпионата Польши и забил два гола.

Во вторник состоялся официальный переход польского легионера Дамиана Шиманьски в "Ахмат". Футболист прибыл в расположение команды в Турции, прошёл медицинское обследование, после которого заключил контракт с клубом на 4,5 года. pic.twitter.com/Eu9vxyvSqK – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 15 января 2019 г.

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