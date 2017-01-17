"Шанхай Шеньхуа" приобрел хавбека сборной Парагвая за 8,4 миллиона евро и отдал его в аренду "Алавесу"

Полузащитник аргентинского "Расинга" и сборной Парагвая Оскар Ромеро стал игроком "Шанхай Шеньхуа". Футболист обошелся китайскому клубу в 8,4 миллиона евро. Сразу после оформления трансфера команда из "Поднебесной" отдала 24-летнего игрока в аренду "Алавесу", сообщает пресс-служба "славных". За испанский клуб хавбек будет выступать до января 2018 года.

Назло рекордам. Конец китайской трансферной революции