Шандор Варга: "Венгер ни разу не пожалел, что приобрел Аршавина"

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о переходе полузащитника Андрея Аршавина из "Зенита" в "Арсенал". Ранее футболист объявил о завершении карьеры.

– Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых футболистов из числа тех, с кем он когда-либо работал, – цитируют Варгу "Известия". – Арсен перед покупкой Андрея советовался со многими, в том числе и со мной. Ему говорили, что Аршавин непростой футболист: может провести один яркий матч, а потом неудачно сыграть несколько игр подряд. Но Венгер очень хотел видеть его в "Арсенале" и ни разу не пожалел о том, что купил его в свою команду.

37-летний футболист провел 75 матчей в составе нашей национальной команды, забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. В "Зените" на счету нападающего 80 мячей в 376 официальных встречах, он трехкратный чемпион страны, победитель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка премьер-лиги. Аршавин 126 раз выходил на поле в форме лондонского "Арсенала", забил за "канониров" 28 голов.

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