Шандор Варга: "Переходить абы куда Смолову сейчас не стоит"

Известный агент, венгр Шандор Варга в интервью "СЭ" выразил мнение, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов не уедет из России этим летом. По его словам, форварду нужно показать себя на Кубке конфедераций и чемпионате мира.

– Смолов, по-вашему, этим летом уедет из России?

– Не думаю. Да, играет Смолов красиво. Но, мне кажется, Федору следует для начала показать себя на Кубке конфедераций, а потом на домашнем чемпионате мира. Тогда уже можно будет говорить про серьезный европейский клуб. А переходить абы куда сейчас не стоит. Если человек перерос чемпионат России на две головы, то ему, конечно, нужно уезжать уже нынешним летом. Но таких исполнителей пока я что-то не вижу…

– А как проявить себя на крупных турнирах составе сборной России, которая пока особо никого не убедила? Игра нестабильная, состав до конца не сформировался, результаты контрольных матчей не слишком радуют…

– Понимаете, когда нет отборочного цикла, и ты играешь только контрольные, а не товарищеские, как любит говорить Черчесов, матчи, очень сложно настроить ребят выкладываться на полную катушку. По идее, у игроков в голове может сидеть мысль: мы уже на чемпионате мира!

Кроме того, у Черчесова нет такого материала, с которым можно претендовать на победу на домашнем крупном турнира. И, конечно, обстоятельства в последнее время складываются не в пользу главного тренера. Имею в виду травмы ведущих игроков. Если все футболисты вернутся в строй, мы увидим другую сборную. Рано делать выводы по работе Черчесова. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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