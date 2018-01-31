Шандор Варга: "Муса в Англии попал не в свою команду"

Известный агент Шандор Варга считает, что перейдя в "Лестер", нападающий Ахмед Муса просто попал не в свою команду. Во вторник нигериец вернулся в ЦСКА, подписав с армейцами контракт до конца сезона на правах аренды.

- Как в Англии сейчас реагируют на то, что ЦСКА арендовал у "Лестера" Ахмеда Мусу, которого продавал чуть ли не за 20 миллионов? Над "лисами" откровенно смеются?

– Есть и такие комментарии. В Англии любят составлять рейтинги худших трансферов и так далее. Хотя я предвидел такое развитие событий. У Мусы что-то не задалось в чемпионате Англии. В ЦСКА же на сегодняшний день прошли его лучшие футбольные годы. Так что я совсем не удивился такому развитию событий.

– Что в Англии говорят о ЦСКА? Там есть объяснение, как армейцы продают за крупную сумму своих лидеров, а потом их возвращают?

– Конечно, нужно отдать должное Гинеру и менеджменту ЦСКА. Не в первый раз армейцы совершают такие удачные трансферы. Но я уверен, что москвичи точно не могли предугадать такое развитие событий. Наоборот, они были бы рады, если бы у Мусы все получилось в Англии.

– Так почему не получилось?

– Считаю, на тот момент он стоил тех денег, который за него заплатил "Лестер". Другое дело, что все-таки Ахмед, на мой взгляд, попал не в свою команду.

– А, может быть, просто объективно не тянет для чемпионата Англии?

– Нет, я так не думаю. Его скоростные качества могли позволить ему заиграть в АПЛ, но в другой команде. И здесь уже, возможно, его агент и руководство "Лестера" допустили ошибку. Точно не Муса. Ахмед перешел в "Лестер" в далеко не самый удачный период, не подошел под стиль "лис"

– Какой команде Муса лучше подошел бы?

– "Манчестер "Сити", "Тоттенхэму", "Арсеналу". Их футбол ему больше подходил. Он забивной и быстрый форвард. Тогда он был игроком топ-уровня. Сейчас Муса попадет к хорошему тренеру Гончаренко. Уверен, что заиграет на радость армейских болельщиков. При этом не исключаю: в будущем у него еще все получится в Англии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)