Шандор Варга: "Ивановичу 32? Я в 31 год Лужного в "Арсенал" устроил"

Известный футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что Бранислав Иванович станет серьезным усилением для "Зенита". По информации "СЭ", защитник "Челси" перейдет в питерский клуб в ближайшие дни.

- Уверен, Бранислава Ивановича рано списывать со счетов, - считает Варга.

– Но ему уже 32 года. Вас это не смущает?

– Да нет, что вы? Я в 31 год устроил Олега Лужного в лондонский "Арсенал". И он четыре года там отыграл. Тут все индивидуально. Некоторым можно и в 25 завязывать. Но это точно не про Ивановича.

– То есть он по-прежнему держит себя в форме?

– Конечно! Большой профессионал, режимит. Очень приятный парень в общении. Считаю, в случае его перехода в "Зенит" это станет серьезным приобретением для всего российского футбола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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