Шандор Варга: "Головину не стоит спешить с переходом в "Монако"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал возможный трансфер 22-летнего хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Монако". Сегодня стало известно, что монегаски сделали по игроку официальное предложение.

- Головину стоит переезжать на Лазурный берег?

- Всегда подчеркиваю, что самое важное для игрока идти туда, где тренер его ждет. Если нынешняя ситуация такая и на него рассчитывают, то да. Чемпионат Франции однозначно выше, чем чемпионат России. "Монако" амбициозная команда, если у клуба есть серьезные планы, то, думаю, это шаг вперед.

- При этом сам Александр стремится в Англию и Германию, переход во Францию не помешает ему?

- После ЧМ-2018 немецкие и английские клубы будут делать выводы и сейчас могут предложить ему контракт. Не удивлюсь, если несколько команд премьер-лиги и бундеслиги сделают ему предложение. Он на хорошем уровне провел турнир. То есть спешить с уходом в "Монако" не стоит.

- Если поступят предложения сразу и от "Челси", и от "Ювентуса", и от "Монако", куда лучше идти?

- Самое главное, повторю, отношения тренер-игрок. Для меня это ключевое. Чемпионат Италии, Франции и премьер-лига - это турниры, которые превосходят РФПЛ. Если он поедет в любую из этих лиг, это пойдет и ему на пользу, и российской сборной. Самое главное для футболиста, кто возглавляет команду и видит ли его в основном составе. Пусть идет туда, где его действительно ждут.

- Трансфер во Францию может стать трамплином в более серьезный клуб?

- Да. Хотя Головин и сейчас может получить контракт от топ-клуба. "Монако" одна из хороших команд, во всяком случае, насколько я знаю, там довольно серьезные амбиции выиграть и чемпионат и ЛЧ. Так что это хороший проект.

- За сколько ЦСКА должен его отпустить?

- Очень не люблю гадать. Сейчас 700 миллионов евро за Месси предложила китайская команда, притом, что там жесткое налогообложение – то есть, на деле почти полтора миллиарда клуб готов дать, чтобы заполучить аргентинца. Но Лео не переходит, не хочет в Китай - и всё. Когда будет совершена сделка, тогда узнаем цену Головина. К сожалению, в футболе уже больше денег, чем надо. Иногда сумма не соответствует качеству, и не помогает дальше развиваться игроку.

- Контракт на пять лет предлагает Монако, не много ли?

- Нет. Каждая умная команда, если покупает перспективного молодого футболиста, хочет сделать на него ставку в будущем. Дураков же нет. Если ФИФА не запрещал бы, и на десять лет предлагали бы договоры. Андрей Шевченко в течение шести лет подписывал шесть раз новые контракты сроком на пять лет. Клуб сам предлагал повысить зарплату. Если это ценный исполнитель, то сразу речь заходит о максимально длинном соглашении. Когда у игрока есть грамотный агент, то прописывается сумма отступных, и дальше уже не клуб решает, оставаться футболисту или нет. Допустим, в контракте с ЦСКА у Головина, условно стоит сумма 20 миллионов евро, и он решает уходить ему в "Арсенал" или нет. Если этого нет, то ЦСКА волен сказать: можете предложить хоть 50 миллионов, все равно не отпустим. Тут палка о двух концах. (Арман МКРТЧЯН)