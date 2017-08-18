00:53 | Футбол — Трансферы

Шандор Варга: "Для больших клубов и больших задач Ньянг не готов"


Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что потенциальный новичок "Спартака" М'Бай Ньянг не произвел впечатления в бывших командах. В прошлом сезоне он играл за "Милан" и "Уотфорд" в аренде. Всего на его счету 34 игры, 5 голов и 5 результативных передач.

– Видел несколько игр в Англии с его участием, – сказал Варга. – Какого-то впечатления он не произвел. Для больших задач, для больших клубов он, по-моему, не готов. Может быть, я чего-то не заметил?

– Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли назвал Ньянга "безголовым цыпленком"...

– (Смеется). В Англии довольно профессиональные комментаторы. Раз так оценивают Ньянга, значит, есть на то основания. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шандора Варги

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