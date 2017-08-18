03:48 | Футбол — Трансферы

Шандор Варга: "18 миллионов евро за Ньнга? Надо ужесточить финансовый fair play"


Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" отметил, что потенциальный новичок "Спартака" М'Бай Ньянг не стоит 18 миллионов евро, которые якобы предложили за него красно-белые. По его словам, такие большие суммы за игроков мешают футболу.

– При этом "Спартак" готов заплатить за него 18 миллионов евро.

– Вау, вай! Непонятно… Может быть, мне надо лучше присмотреться к этому парню? Не хочется думать, что в "Спартаке" селекционная служба работает плохо. Было бы грустно, если бы это было так. Игрок "Уотфорда", ничего особенно не добившийся, стоит 18 миллионов евро? Очень странно. Может быть, стоит еще немного подождать и окажется, что все это не так.

– Сразу несколько источников сообщают, что трансфер может состояться в самое ближайшее время.

– Ясно… 18 миллионов… Мир сошел с ума? За кого выбрасываются такие деньги? Я ничего особенного в Ньянге не заметил. Эти огромные суммы все больше и больше мешают футболу. Неймара покупают за 220 миллионов. Это же ненормально. В мире финансовый кризис, где-то люди умирают с голода. А в футболе крутятся такие деньги. Сумасшедший мир, в который вписывается и этот парень за 18 миллионов. Я все больше и больше склоняюсь к тому, что надо ужесточить финансовый fair play. Все это уже ненормально! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шандора Варги

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