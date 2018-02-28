Шамиль Газизов: "Вели переговоры по нападающему "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" рассказал о том, что клуб в зимнее трансферное окно хотел подписать нападающего "Манчестер Сити". Сделка сорвалась по техническим причинам.
– Кто еще мог оказаться в "Уфе" этой зимой?
– Мы вели переговоры с "Манчестер Сити" по одному футболисту, но я не стану называть фамилию.
– Ничего себе! Почему не договорились?
– Мы не до конца проработали некоторые моменты. Это скорее наша ошибка. Здесь мы не очень хорошо сработали. Технические моменты. Мы еще молодой клуб, порой допускаем проколы. Но будем на этом учиться.
– На какой позиции играет футболист?
– Нападающий.
– Из основной команды?
– Отвечу так: этот футболист находится в системе "Манчестер Сити". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
sidnet78
Кун-1000%
10:24
shur
Скорее всего Зинченко.
09:22
ЗлобныйЖиртрест
Зинченко?
08:17