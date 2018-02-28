Шамиль Газизов: "Вели неофициальные разговоры с Дзюбой"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" рассказал об успехах клуба в зимнее трансферное окно. По его словам, уфимцы интересовались форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой, который в итоге выбрал тульский "Арсенал".

– Что удалось этой зимой в плане трансферов, а что не получилось?

– Считаю, мы подписали неплохого, перспективного полузащитника Сейдахмета. А также защитника Неделчару. Мне кажется, это вообще будущая звезда румынского футбола. Также мы вели нападающего, но по ряду причин нам не удалось его подписать. Поэтому предпримем теперь попытки летом.

– Одним из вариантов был Дзюба. Почему не удалось с ним договориться?

– Неформальные разговоры с ним велись. Естественно, Дзюба усилил бы атакующий потенциал нашей команды. Это однозначно. Но по ряду причин Артем у нас не оказался. Не имеет смысла дальше об этом говорить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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