Шамиль Газизов: "У "Уфы" нет ни одного официального предложения по Живоглядову"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не заключал трансферную сделку с "Краснодаром" по переходу 23-летнего защитника Дмитрия Живоглядова. Напомним, ранее на сайте "быков" появился профайл Живоглядова в форме "Динамо".

- Удивлен появлению профайла Живоглядов на сайте "Краснодара", - сказал Газизов. - Как это случилось - вопрос не к нам. На данный момент Дмитрий - игрок "Уфы" и у клуба нет официальных предложений по этому игроку.

Ранее "СЭ" сообщал, что Живоглядова хотят заполучить три российских клуба - ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар". Сам игрок склоняется к варианту с переходом в армейские клуб, который в сезоне-2018/19 будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. К тому же футболист знаком с методами работы главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко - они сотрудничали в "Уфе" в 2016 году. В то же время, очевидно, что по финансовым возможностям ЦСКА не фаворит в этой борьбе. (Андрей СИЗЯКИН)

Живоглядов: ЦСКА, "Спартак" или "Краснодар"?