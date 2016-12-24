Шамиль Газизов: "У Игбуна есть варианты, но они не устраивают никого"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что нападающий Силвестр Игбун может покинуть команду, если в клуб поступит достойное предложение. По его словам, об этом стороны договорились осенью. Ранее нигериец заявил, что есть вероятность того, что он уйдет из команды зимой. В этом сезоне Игбун провел в составе "Уфы" 16 матчей, в которых забил два мяча.

- Это было осенью, когда поступило предложение по Игбуну, - приводит ТАСС слова Газизова. - Мы с ним договорились, что это не тот вариант, который устроил бы и игрока, и нас, поэтому решили подождать до лета. Сейчас тоже есть варианты, но они не устраивают никого. В целом вероятность ухода из клуба зимой есть у любого игрока, но в том случае, если поступившее предложение устроит все стороны.