Шамиль Газизов: "По Живоглядову к нам никто не обращался"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что в клуб по поводу защитника Дмитрия Живоглядова никто не обращался.

– Живоглядов в этом сезоне демонстрирует хорошую игру. Парень достоин вызова в сборную России? Особенно с учетом того, что у команды есть проблемы в обороне.

– Не мне судить, есть главный тренер сборной, который смотрит и делает выбор. От себя могу сказать, что хорошо знаю работоспособность Димы, его таланты. Кроме того, он и в быту молодец. Если Живоглядов в итоге получит вызов в национальную команду, то мы будем очень рады.

– Способен он повторить судьбу Зинченко и перейти в топ-клуб уже летом?

– Шанс есть у многих. Наши футболисты своей работой и желанием доказывают свою состоятельность. А дальше не мне судить.

– В прошедшее трансферное окно был ли интерес к нему со стороны топовых команд?

– Нет, к нам никто не обращался. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полное интервью Шамиля Газизова