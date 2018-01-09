"Шальке" объявил о трансфере Ута, игрок пополнит команду летом

"Шальке" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Хоффенхайма" Марка Ута. Отметим, что 26-летний футболист присоединится к новой команде лишь по окончании сезона, 1 июля 2018 года.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро. За "Хоффенхайм" он выступал с 2015 года, провел в составе команды 71 матч, забил 28 мячей и сделал 9 голевых передач.
Welcome to #Schalke, Mark #Uth!– FC Schalke 04 (@s04_en) 9 января 2018 г.
The striker will join from @achtzehn99_en at the end of the season 🤝 #Uth2022 pic.twitter.com/urdhXLJBZj