"Шальке" готов платить Горецке 12 миллионов евро в год, чтобы он остался в клубе

Руководство "Шальке" готов предложить новый контракт полузащитнику Леону Горецке, сообщает Bild. Немецкий клуб согласен платить 22-летнему футболисту порядка 12 миллионов евро в год.

Для клуба это станет рекордной суммой контракта. Также в соглашении будет пункт, по которому игрок сможет покинуть клуб только за определенную сумма отступных.

Напомним, что действующий контракт Горецки истекает летом 2018 года. Главным претендентом на игрока является "Бавария", также его может пригласить "Барселона". В этом сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Германии и забил 4 мяча.