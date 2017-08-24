"Шальке" готов отпустить Горецку в "Барселону"

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка может перебраться в "Барселону", утверждает Mundo Deportivo. Гельзенкирхенцы готовы расстаться с 22-летним немцем, контракт которого рассчитан до конца этого сезона.

Агент футболиста получил разрешение от руководства "кобальтовых" на переговоры и предложил услуги своего подопечного "Барселоне", которая может приобрести футболиста за 30 миллионов евро. Скауты сине-гранатовых просматривали Горетцку в матче 1-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (2:0).

Отмечается, что руководство "Шальке" не хочет допустить, чтобы один из лидеров команды следующим летом на правах свободного агента перешел в стан "Баварии".