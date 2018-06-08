"Шахтер" выкупил Кайоде у "Манчестер Сити"

"Шахтер" выкупил трансфер Оларенваджу Кайоде у "Манчестер Сити", информирует официальный сайт клуба. "Горняки" заключили с 25-летним форвардом пятилетний контракт.

- Кайоде продолжит играть в "Шахтере", - цитирует клубная пресс-служба гендиректора команды Сергея Палкина. - Мы выкупили его трансфер у "Манчестер Сити" и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен.

ФК "Шахтер" выкупил трансфер Оларенважу Кайоде у "Манчестер Сити" и подписал с нападающим пятилетний контракт.https://t.co/czRJEheC0r pic.twitter.com/IYNWV59Ufc – ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 8 июня 2018 г.

Кайоде выступал в составе "Шахтера" с марта на правах аренды. Он принял участие в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.