17:11 | Футбол — Трансферы

"Шахтер" выкупил Кайоде у "Манчестер Сити"


"Шахтер" выкупил трансфер Оларенваджу Кайоде у "Манчестер Сити", информирует официальный сайт клуба. "Горняки" заключили с 25-летним форвардом пятилетний контракт. 

Кайоде продолжит играть в "Шахтере", - цитирует клубная пресс-служба гендиректора команды Сергея Палкина. - Мы выкупили его трансфер у "Манчестер Сити" и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу им доволен.

Кайоде выступал в составе "Шахтера" с марта на правах аренды. Он принял участие в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 

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