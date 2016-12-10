08:50 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Шахтер" согласился отпустить Срну в "Барселону"

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"Барселона" ведет переговоры о подписании защитника "Шахтера" Дарио Срны. Как сообщает El Mundo Deportivo, хорватский футболист получил принципиальное согласие украинского клуба, который готов его отпустить в Каталонию. Срна обратился к руководству "Шахтера", которое пойдет навстречу игроку в благодарность за его многолетние выступления в составе команды.

Однако Срне нужно договориться с "Барселоной" по условиям сделки. Это осложняется еще и неопределенным статусом Алейша Видаля, от которого каталонцы хотят избавиться зимой, чтобы освободить место в составе под Срну.

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