"Шахтер" отдал новичку игровой номер Ракицкого

"Шахтер" в среду подписал контракт с центральным защитником "Александрии" Валерием Бондаренко. Соглашение рассчитано на 5 лет. По сведениям украинских СМИ, Бондаренко рассматривается в качестве замены Ярославу Ракицкому, который уходит из клуба.

Телеканал "Футбол" в своем аккаунте в Инстаграме разместил фотографию игрока с журналистом Игорем Бурбасом. На фото Бондаренко в тренировочной форме "Шахтера" под номером 44. Позже фото было удалено, но уже разошлось по сети.

Под 44-м номером с начала выступлений за основную команду играл Ракицкий.

Ранее "СЭ" сообщал, что донецкий и питерский клубы договорились о переходе Ракицкого. "Шахтер" получит 10 миллионов евро, а зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро в год.

В ближайшее время "Зенит" объявит о приобретении Ракицкого