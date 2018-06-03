"Шахтер" хочет за Фреда 70 миллионов, "МЮ" и "Ман Сити" не готовы столько заплатить

По информации France Football, "Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Шахтером" по трансферу полузащитника Фреда. Ранее сообщалось, что бразильский футболист уже в понедельник пройдет медицинское обследование в "Юнайтед".

Однако руководство "Шахтера" хотят продать игрока не менее, чем за 70 миллионов евро. "МЮ", а также интересующийся игроком "Манчестер Сити" не готовы предложить более 60 миллионов. "ПСЖ" предлагал за Фреда не более 40 миллионов из-за проблем с финансовым fair-play.

В текущем сезоне Фред провел 26 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.