"Шахтер" арендовал форварда "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде перешел в "Шахтер", сообщает пресс-служба "горняков". Украинцы подписали 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Нигериец в первой половине сезона-2017/18 выступал за "Жирону".

За каталонцев во всех турнирах Кайоде провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.