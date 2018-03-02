"Шахтер" арендовал форварда "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде перешел в "Шахтер", сообщает пресс-служба "горняков". Украинцы подписали 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа.
Нигериец в первой половине сезона-2017/18 выступал за "Жирону".
За каталонцев во всех турнирах Кайоде провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.
Лучший бомбардир чемпионата Австрии – 2016/17 и другие факты о нашем новичке Оларенважу Кайоде ⬇https://t.co/TKEnhZnQTS pic.twitter.com/R2ZFRhMaSk– ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 марта 2018 г.
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https://shakhtar.com/ru-ru/news/2018/march/2_news/2_olarenwaju-kayode/