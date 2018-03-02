23:59 2 марта | Футбол — Трансферы

"Шахтер" арендовал форварда "Манчестер Сити"


Нападающий "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде перешел в "Шахтер", сообщает пресс-служба "горняков". Украинцы подписали 24-летнего игрока на правах аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа.

Нигериец в первой половине сезона-2017/18 выступал за "Жирону".

За каталонцев во всех турнирах Кайоде провел 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2018/march/2_news/2_olarenwaju-kayode/

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