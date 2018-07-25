Шачири прибыл в расположение "Ливерпуля". Видео

Новичок "Ливерпуля" Джердан Шачири прибыл в расположение клуба, который сейчас проводит предсезонную подготовку в Нью-Джерси. "Красные" ранее выкупили контракт игрока у "Стоук Сити" за 13,5 миллионов фунтов стерлингов.

В "Стоуке" швейцарец провел три сезона, за которые отыграл 92 матча и забил 15 мячей. В составе национальной команды на чемпионате мира-2018 дошел до 1/8 финала, забив мяч в ворота Сербии (2:1) в групповом турнире.