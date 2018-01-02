"Севилья" интересуется форвардом "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Сандро Рамирес может перейти в "Севилью". Согласно AS, форвард хочет покинуть действующий клуб, а коллектив из Андалусии находится в поисках нового нападающего. Стороны готовы начать переговоры о трансфере, однако пока неизвестно, пойдет ли речь о полноценной сделке или об аренде на полгода.

Воспитанник "Барселоны" переехал в Англию летом минувшего года из "Малаги" за 6 миллионов евро. Рамирес так и не смог закрепиться в составе "ирисок", за 15 матчей в трех турнирах забив лишь один гол.