"Севилья" хочет переманить Льоренте, в случае ухода Н`Зонзи

"Севилья" заинтересована в приобретении полузащитника мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, сообщает AS. В клубе рассматривают 23-летнего футболиста как замену опорнику Стивену Н`Зонзи, который может продолжить карьеру в "Арсенале".

У Льоренте нехватка игровой практики в мадридском клубе, чем хочет воспользоваться во время переговором "Севилья". Ожидается, что за него клуб может заплатить порядка 15 миллионов евро. В прошлом сезоне Льоренте провел 13 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.