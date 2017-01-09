"Севилья" арендовала Йоветича

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич стал игроком "Севильи", сообщил журналист Танкреди Палмери. В ближайшее время клубы объявят об аренде черногорца до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось об интересе к Йоветичу со стороны "Спартака". По сведениям итальянских СМИ, красно-белые были готовы отдать 15 миллионов евро за форварда, но тот не захотел ехать в Россию. В этом сезоне Йоветич провел в составе "Интера" девять матчей, в которых забил три мяча.