20:21 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Севилья" арендовала Йоветича

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Нападающий "Интера" Стеван Йоветич стал игроком "Севильи", сообщил журналист Танкреди Палмери. В ближайшее время клубы объявят об аренде черногорца до конца текущего сезона с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось об интересе к Йоветичу со стороны "Спартака". По сведениям итальянских СМИ, красно-белые были готовы отдать 15 миллионов евро за форварда, но тот не захотел ехать в Россию. В этом сезоне Йоветич провел в составе "Интера" девять матчей, в которых забил три мяча.

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Материалы REN-TV

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