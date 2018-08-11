"Севилья" арендовала форварда "Милана" Андре Силву с правом выкупа

"Севилья" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Милана" и сборной Португалии Андре Силвы. Испанский клуб взял 22-летнего игрока в аренду с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что "Севилья" заплатит "Милану" за аренду игрока 5 миллионов евр, а выкупная стоимость Силвы составит 30 миллионов.

В прошлом сезоне португальский форвард в 40 матчах за "Милан" во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.