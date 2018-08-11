"Севилья" арендовала форварда "Милана" Андре Силву с правом выкупа

"Севилья" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Милана" и сборной Португалии Андре Силвы. Испанский клуб взял 22-летнего игрока в аренду с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что "Севилья" заплатит "Милану" за аренду игрока 5 миллионов евр, а выкупная стоимость Силвы составит 30 миллионов.
В прошлом сезоне португальский форвард в 40 матчах за "Милан" во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
📣 @andrevsilva19, un refuerzo de nivel para la delantera del #SevillaFC 👍🏽– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 11 августа 2018 г.
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