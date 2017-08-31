Сесар Навас вернулся в "Рубин"

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сесаром Навасом. Детали соглашения между казанским клубом и 37-летним испанцем не разглашаются.

Напомним, Навас уже выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год. В составе команды из столицы Татарстана он стал чемпионом России, двукратным обладателем суперкубка страны, а также обладателем национального кубка. После ухода из "Рубина" он провел два года в "Ростове", став серебряным призером чемпионата страны.

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