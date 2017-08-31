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15:30 | Футбол — Трансферы

Сесар Навас вернулся в "Рубин"

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"Рубин" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сесаром Навасом. Детали соглашения между казанским клубом и 37-летним испанцем не разглашаются.

Напомним, Навас уже выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год. В составе команды из столицы Татарстана он стал чемпионом России, двукратным обладателем суперкубка страны, а также обладателем национального кубка. После ухода из "Рубина" он провел два года в "Ростове", став серебряным призером чемпионата страны.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/7188-dobro-pozhalovat-domoy-tsezar

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вопреки

Вот его и не хватало "Рубину", что быть сейчас на вершине таблицы и унизить столичные и питерские клубы на старте ЧР... Еще Бухарова вернуть домой и мечты о всех трофеях сезона для питерских ОПЯТЬ (который год) станут миражом.... Если, конечно, Мутко не подсуетиться с арбитрами

15:52

Борец сумо

Очень хороший защитник - в Ростове отлично играл. Удачи, Цезарь в команде Бердыева!

15:48