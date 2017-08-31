Серж Орье: "Хочу проявить себя в "Тоттехэме" как профессионал. На поле и вне его"

Новичок "Тоттенхэма" Серж Орье признался, что рад подписанию контракта с английским клубом. 24-летний ивуариец назвал переход из "ПСЖ" в клуб премьер-лиги новым началом.

- Для меня это огромная и восхитительная возможность - оказаться в таком большом клубе, - цитирует официальный сайт "Тоттенхэма" Орье. - Я настроен показать себя как профессионала. Причем как на поле, так и вне его. Для меня это новое начало. Сделаю все, чтобы фанаты "Тоттенхэма" гордились мной. Болельщики- самые важные люди в любом клубе. Я хочу проявить себя в "шпорах" как настоящий Серж Орье.

Напомним, в середине февраля 2016 года Орье был отправлен на месяц в дубль, так как во время интернет-трансляции оскорбил одноклубников и тренера Лорана Блана, а в мае устроил стычку с полицейским на вызоде из ночного клуба.

Контракт Орье с английским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В составе "шпор" он будет выступать под 24-м номером.