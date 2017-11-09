Серхио Рамос: "Переход Неймара в "Реал" был бы плюсом для нашей команды"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отметил, что был бы не против появления нападающего Неймара в команде. Ранее сообщалось о том, что в Мадриде рассматривают вариант с приглашением бразильца, выступающего за "ПСЖ", после того, как клуб покинет Криштиану Роналду.

- Мне нравится играть в одной команде с лучшими, - приводит Cadena Ser слова Рамоса. - Очевидно, Неймар один из них. В футболе может произойти всякое. Из "ПСЖ" перейти в "Реал" проще, чем из "Барселоны". Конечно, такой трансфер был бы плюсом для нашей команды. У меня хорошие отношения с Неймаром, я был бы не против такого перехода.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом за 222 миллиона евро. В каталонский клуб форвард перебрался из "Сантоса" в 2013 году. Тогда им интересовался и "Реал".