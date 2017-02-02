Сергей Стаховский: "Райо Вальекано" не заслуживает такого игрока, как Зозуля"

Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал соотечественника Романа Зозулю, переход которого в "Райо Вальекано" сорвался из-за болельщиков. Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием фанатов, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.

Руководство "Райо" прислушалось к фанатам и отменило аренду игрока. Зозуля возвращается в "Бетис", но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.

"Дорогие фанаты "Райо Вальекано"! Похоже, вы невоспитанные и ограниченные личности. Ваш клуб не заслуживает такого игрока, как Зозуля", – написал на своей странице в твиттере Стаховский.