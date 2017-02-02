Сергей Стаховский: "Райо Вальекано" не заслуживает такого игрока, как Зозуля"

Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал соотечественника Романа Зозулю, переход которого в "Райо Вальекано" сорвался из-за болельщиков. Клуб из Вальекаса отменил аренду украинца в связи с требованием фанатов, которые заподозрили форварда в приверженности к нацистским взглядам.
Руководство "Райо" прислушалось к фанатам и отменило аренду игрока. Зозуля возвращается в "Бетис", но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.
"Дорогие фанаты "Райо Вальекано"! Похоже, вы невоспитанные и ограниченные личности. Ваш клуб не заслуживает такого игрока, как Зозуля", – написал на своей странице в твиттере Стаховский.
igorvasilevich
echo2011 Ага притом агрессивные болельщики , которые могут только матом ругаться и устраивать драки на первых ролях и притом - эти болельщики весь матч проводят задницами стоя к команде.
09:53
igorvasilevich
Да интересная формулировка любить свою родину = фашизм. Понятно почему в России статья 282 и сидят по ней Русские люди. В России патриотизм любить США и их бумажки.
09:50
echo2011
Не кажется ли,что болельщики стали слишком много брать на себя? И дело даже не с Испанией,а,например, с хоккейным клубом "Спартак"?
08:48
saiga
Стаховский сам ограническая неличность, а Зазулю болельщики, потомки испанских антифашистов, совершенно правильно не подпустили к своему клубу. Потомкам бандеровцев в этом месте делать не чего.
03:40