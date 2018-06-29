Сергей Милинкович-Савич: "Уйду ли я в "Ювентус"? Это зависит от президента "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич прокомментировал информацию о возможности перехода в "Ювентус".

- У меня контракт с "Лацио". Посмотрим, уйду я или останусь, - цитирует игрока Football Italia. - Это зависит от президента клуба Клаудио Лотито и спортивного директора Игли Таре. Я поговорю с ними. Для сумма отступных в 150 миллионов евро - не преграда, а мотивация, чтобы прогрессировать. Каждый день меня связывают с новым клубом, это тоже мотивация. "Ювентус" - великая команда, лучшая в Италии. Скудетто и Кубок Италии сейчас в их музее. К тому же мой брат Ваня сейчас живет в Турине (Ваня Милинкович-Савич - вратарь "Торино" - прим. "СЭ").

23-летний серб в прошлом сезон провел 48 матчей за "Лацио" во всех турнирах и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.