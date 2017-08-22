Сергей Фурсенко: "Думаю, Дзюба попадет в заявку на матч с "Утрехтом"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку команды на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Ранее форвард сообщил, что вскоре появится информация о его будущем.

- У меня нет никакой новой информации по Дзюбе, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Что касается заявки на матч с "Утрехтом", тут надо обращаться к тренеру, но я думаю, что Артем в нее попадет.

По информации "СЭ", форвард до закрытия трансферного окна может сменить команду ради игровой практики на правах аренды. Основные варианты – "Локомотив" и "Краснодар".

Напомним, первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды. Ответный матч состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.