"Сент-Этьен" объявил о переходе Кабелла

Полузащитник Реми Кабелла стал игроком "Сент-Этьена", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Марсель".
📸 #BienvenueRémy #Cabella2022 👊😍 pic.twitter.com/ltES2eaDD5– AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 16 августа 2018 г.
Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Другие детали сделки не указаны. По неофициальной информации, сумма трансфера составила пять миллионов евро. Еще миллион "Марсель" может получить в виде бонусов.
В 2016 году "Марсель" выкупил права на игрока у "Ньюкасла" за восемь миллионов евро. 28-летний футболист начал прошлый сезон в "Марселе", после чего оказался в "Сент-Этьене" на правах аренды. В 27 матчах за команду в его активе семь голов и семь результативных передач.
I’m back💚 @ASSEofficiel pic.twitter.com/hqJMHRamnU– Remy Cabella (@RemyCabella) 16 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/