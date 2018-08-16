"Сент-Этьен" объявил о переходе Кабелла

Полузащитник Реми Кабелла стал игроком "Сент-Этьена", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Марсель".

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Другие детали сделки не указаны. По неофициальной информации, сумма трансфера составила пять миллионов евро. Еще миллион "Марсель" может получить в виде бонусов.

В 2016 году "Марсель" выкупил права на игрока у "Ньюкасла" за восемь миллионов евро. 28-летний футболист начал прошлый сезон в "Марселе", после чего оказался в "Сент-Этьене" на правах аренды. В 27 матчах за команду в его активе семь голов и семь результативных передач.