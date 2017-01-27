14:35 27 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Сент-Этьен" арендовал Мунье

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Полузащитник "Болоньи" Антони Мунье до конца сезона будет выступать за "Сент-Этьен". Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний француз арендован до июня с правом последующего выкупа прав на игрока. В текущем сезоне футболист сыграл в 8 матчах и забил 2 гола во всех турнирах.

- Очень рад присоединиться к "Сент-Этьену", - отметил Мунье. - Я был тепло встречен лидерами клуба и не могу дождаться, когда встречусь со своими новыми товарищами по команде. Впереди захватывающая вторая часть сезона.

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Материалы REN-TV

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