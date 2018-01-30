Сенегальский полузащитник проходит просмотр в "Ахмате"

"Ахмат" на своем официальном сайте сообщил, что в расположение команды на сбор в Турции прибыл полузащитник Эль Хадж Мадике Кан. Сенегальский футболист проходит просмотр в составе грозненцев.
В Сенегале 21-летний полузащитник играет за клуб АСК "Джараф" из высшего дивизиона.
Во вторник в расположение грозненского клуба прибыл сенегальский футболист Эль Хадж Мадике Кан. На своей родине 21-летний футболист выступает за команду АСК "Джараф", выступающей в Премьер-Лиге, и играет на позиции опорного полузащитника. pic.twitter.com/eL1UxU7Nlb– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 30 января 2018 г.