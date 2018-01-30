Сенегальский полузащитник проходит просмотр в "Ахмате"

"Ахмат" на своем официальном сайте сообщил, что в расположение команды на сбор в Турции прибыл полузащитник Эль Хадж Мадике Кан. Сенегальский футболист проходит просмотр в составе грозненцев.

В Сенегале 21-летний полузащитник играет за клуб АСК "Джараф" из высшего дивизиона.