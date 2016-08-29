12:56 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Сельта" объявила о трансфере Росси

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Нападающий "Фиорентины" Джузеппе Росси продолжит карьеру в "Сельте", сообщает клубная пресс-служба. Футболист арендован испанским коллективом на сезон, после чего итальянец станет свободным агентом. По слухам, клуб из Виго уже предложил игроку контракт и на сезон-2017/18.

29-летний футболист уже выступал в чемпионате Испании, защищая цвета "Вильярреала" с 2007 по 2013 год, а вторую часть прошлого сезона Росси провел на правах аренды в "Леванте".

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