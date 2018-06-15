Селекционный отдел "Шахтера" возглавил португалец

Португалец Жозе Боту возглавил селекционный департамент "Шахтера", сообщает официальный сайт донецкого клуба. Ранее 52-летний специалист на протяжении десяти лет работал на аналогичной должности в "Бенфике".

– Мне приятно присоединиться к "Шахтеру"! – заявил Боту. – Это новый, серьезный вызов для меня. Знаю о клубе практически все. Люди, так или иначе связанные с футболом, должны знать о "Шахтере", потому что это очень хороший клуб, который является лидером своего чемпионата и где отлично поставлена селекционная работа. Для меня самое главное – помочь команде завоевывать титулы и с каждым годом прогрессировать.

– За последние несколько лет "Бенфика" продала футболистов на полмиллиарда евро, что прежде всего говорит о качественных инвестициях, – подчеркнул генеральный директор клуба Сергей Палкин. – Задачи, которые перед ним ставятся, – поиск талантливых футболистов. Важно то, что мы не меняем свою философию, ориентированную на бразильский вектор. Конечно, мы также наблюдаем за Европой и Украиной в частности, за другими континентами.

В прошедшем сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны.