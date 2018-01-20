Сегодня Санчес пройдет медобследование в "Манчестер Юнайтед"

По информации Daily Mirror, форвард Алексис Санчес сегодня пройдет медицинское обследование в "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что чилиец уже попрощался с партнерами по "Арсеналу" и его трансфер в "Юнайтед" завершится в ближайшее время.

Напомним, что Санчес в текущем сезоне принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. За "Канониров" он играл с 2014 года, провел в составе команды 166 матчей, в которых забил 80 голов и сделал 46 передач.