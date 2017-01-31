Сайнсбери может перебраться из Китая в "Интер"

Защитник Трент Сайнсбери благодаря сотрудничеству "Интера" и "Цзянсу Сунин" перейдет в миланский клуб, утверждает сайт известного итальянского журналиста-инсайдера Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, 25-летний австралиец станет одним из вариантов замены Андреа Раноккиа, перешедшему в "Халл Сити" на правах аренды.

Австралийский защитник, имеющий также гражданство Великобритании, перебрался в Китай в прошлом году из "Зволле". На его счету в прошлом розыгрыше чемпионата Китая он сыграл в 29 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.