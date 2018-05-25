16:56 | Футбол — Трансферы

Саввиди предложил Хачериди перейти в ПАОК


Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди получил предложение от ПАОК. По словам футболиста, у него были переговоры с клубом, владельцем которого является Иван Саввиди

- Играть в Греции? Не знаю. Все возможно, есть шансы на переход, но я еще не знаю. Предложение от ПАОКа действительно есть, я веду переговоры с клубом и, когда приму решение, вы узнаете больше. Возможно, все решится в ближайшие 10 дней, - цитирует ukrinform.ua Хачериди.

Ранее стало известно, что Хачериди покидает "Динамо" по окончании сезона.

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