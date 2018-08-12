Саввиди одобрил переход Вернблума в ПАОК, но клуб перестраховался

Как стало известно "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум близок к заключению контракта с ПАОК. Президент клуба из Салоник Иван Саввиди одобрил сделку по 32-летнему шведу, однако ПАОК решил перестраховаться.

Вернблум согласился на условия ПАОК

Представители клуба отправили Вернблуму контракт, который он должен подписать и переслать в ПАОК. Только после этого его пригласят в Салоники, где официально представят в качестве новичка. Это было сделано специально после того, как переход Вернблума затянулся на пару недель.

"СЭ" сообщал, что Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. Понтус принял предложение ПАОК и уведомил о желании перейти в команду из Салоник. (Игорь НОВИКОВ)

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За это время он принял участие в 210 матчах в составе армейцев, забив 18 мячей. Швед помог московскому клубу выиграть шесть трофеев - три титула чемпиона России, один национальный кубок, а также два суперкубка страны.