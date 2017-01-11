"Саутгемптон" включился в борьбу за Сако

"Саутгемптон" заинтересован в приобретении у "Ливерпуля" защитника Мамаду Сако. Инциатором приглашения игрока является французский наставник команды Клод Пюэль. Как утверждает The Sun, 26-летний француз хочет остаться в чемпионате Англии и надеется, что определится с новой командой до конца этой недели.

"Красные" рассчитывают получить за своего игрока, который из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом ни разу не выходил на поле в составе первой команды с апреля прошлого года, не менее 23 миллионов евро. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей и 1 гол за молодежную команду "Ливерпуля".

Вчера французские СМИ сообщили, что лидером в борьбе за Сако является "Спартак", несмотря на интерес к игроку со стороны "Севильи", "Фенербахче", "Галатасарая", "Лиона" и "Марселя".

Напомним, что французский защитник перебрался в стан "Ливерпуля" в 2013 году из "ПСЖ". Тогда английский клуб заплатил за трансфер игрока около 19 миллионов евро.