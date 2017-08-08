"Саутгемптон" объявил о приобретении Лемина

"Саутгемптон" и "Ювентус" официально объявили о трансфере полузащитника Марио Лемина. "Святые" подписали c 23-летним футболистом контракт на пять лет.
За итальянский клуб Лемина выступал с 2016 года, провел в составе команды 42 матча, забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Ранее он выступал за "Марсель" и "Лорьян".
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
#SaintMario! 😇#SaintsFC is delighted to announce the signing of @LeminaM_13 on a five-year contract from @juventusfc! pic.twitter.com/zlrO70kIo7– Southampton FC (@SouthamptonFC) 8 августа 2017 г.