"Саутгемптон" объявил о приобретении Лемина

"Саутгемптон" и "Ювентус" официально объявили о трансфере полузащитника Марио Лемина. "Святые" подписали c 23-летним футболистом контракт на пять лет.

За итальянский клуб Лемина выступал с 2016 года, провел в составе команды 42 матча, забил 3 мяча и отдал голевую передачу. Ранее он выступал за "Марсель" и "Лорьян".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.