"Саутгемптон" интересуется Гайтаном

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан может перейти в "Саутгемптон", сообщает Daily Mail. По информации источника, 29-летний игрок хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии, чтобы повысить шансы на попадание в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018.

Тем не менее отмечается, что "святым" будет тяжело осуществить данный трансфер из-за высокой заработной платы аргентинца, которая составляет 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Гайтан провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.