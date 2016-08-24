"Саутгемптон" договорился о покупке Буфаля

Полузащитник "Лилля" Софьян Буфаль, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает Sky Sports, "Саутгемптон" договорился о приобретении 22-летнего игрока сборной Марокко. Также футболистом интересовались "Арсенал" и "Челси"​. Ранее главный тренер "Лилля" подтвердили уход Буфаля из стана "Лилля". В прошлом сезоне марокканец принял участие в 35 матчах, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи. Также он был признан лучшим африканцем в чемпионате Франции.