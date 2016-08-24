19:45 24 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

"Саутгемптон" договорился о покупке Буфаля

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Полузащитник "Лилля" Софьян Буфаль, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает Sky Sports, "Саутгемптон" договорился о приобретении 22-летнего игрока сборной Марокко. Также футболистом интересовались "Арсенал" и "Челси"​. Ранее главный тренер "Лилля" подтвердили уход Буфаля из стана "Лилля". В прошлом сезоне марокканец принял участие в 35 матчах, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи. Также он был признан лучшим африканцем в чемпионате Франции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Буфалище!

20:07 24 августа

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