18:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

Сарсания опроверг интерес "Зенита" к Джеко и Балотелли

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Марио БАЛОТЕЛЛИ, "Ницца".Кто может перейти в "Зенит"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию об интересе клуба к нападающим Марио Балотелли из "Ниццы" и Эдину Джеко из "Ромы". Напомним, что 1 июня на пост главного тренера "Зенита" был назначен итальянский специалист Роберто Манчини. Он работал с обоими форвардами в "Манчестер Сити" и, по версии ряда итальянских СМИ, может пригласить их в питерский клуб. Также в числе потенциальных новичков назывались, в частности защитник "Болоньи" Адам Масина и нападающий "Торино" Андреа Белотти.

- Переговоры с Балотелли - это неправда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели, - цитирует ТАСС Сарсанию. - Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти - прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4311047

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Millwall82 московские бабушки на мерседесах ставят свечки за здравие Балотелли и Джеко......У бабушек нет денег на свечки,все на оплату газа ушло.))

19:29

old grumbler

Слухом земля полнится... ...из последних новостей СЭ...

19:13

Millwall82

московские бабушки на мерседесах ставят свечки за здравие Балотелли и Джеко

19:03