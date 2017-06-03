Сарсания опроверг интерес "Зенита" к Джеко и Балотелли

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию об интересе клуба к нападающим Марио Балотелли из "Ниццы" и Эдину Джеко из "Ромы". Напомним, что 1 июня на пост главного тренера "Зенита" был назначен итальянский специалист Роберто Манчини. Он работал с обоими форвардами в "Манчестер Сити" и, по версии ряда итальянских СМИ, может пригласить их в питерский клуб. Также в числе потенциальных новичков назывались, в частности защитник "Болоньи" Адам Масина и нападающий "Торино" Андреа Белотти.

- Переговоры с Балотелли - это неправда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели, - цитирует ТАСС Сарсанию. - Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти - прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу.