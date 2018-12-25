Сарри считает, что у "Челси" слишком много игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отметил, что у клуба есть переизбыток атакующих игроков. По его словам, из-за этого команда не может добиться баланса в полузащите.

- Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков, - приводит пресс-служба "Челси" слова Сарри. - У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков – подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите.